Пожары в Лос-Анджелесе изменили расписание церемонии «Оскар»

Масштабные пожары в Лос-Анджелесе, начавшиеся 7 января, заставили Академию кинематографических искусств и наук внести изменения в расписание церемонии вручения премии "Оскар".

Напомним, что пожары унесли жизни 24 человек, уничтожили тысячи строений, включая знаменитые достопримечательности и дома известных личностей.

Как передает Day.Az, академия перенесла объявление номинантов с 17 января на 23 января. Мероприятие пройдет в виртуальном формате, без участия представителей СМИ.

Кроме того, период голосования был продлен до 17 января вместо ранее запланированного 12 января. Традиционный обед номинантов, на котором актеры, режиссеры и мастера киноиндустрии делают ежегодное "классное фото", был полностью отменен.

Торжественное вручение премии за научные и технические достижения, ранее назначенное на 18 февраля, также перенесено. Новая дата будет объявлена позже.

Заявление Академии

"Мы опустошены последствиями пожаров и теми серьезными потерями, которые переживает наше сообщество", - говорится в совместном заявлении генерального директора Академии Билла Крамера и президента Джанет Янг. "Академия всегда была объединяющей силой в индустрии кино, и мы намерены сплотиться в это трудное время".

Руководство также подчеркнуло важность использования церемонии как возможности для поддержки пострадавших и чествования работников, помогающих бороться с пожарами. "Мы продолжим работать вместе, чтобы восстановить наше сообщество и принести чувство исцеления всей глобальной киноиндустрии", - добавили представители Академии.

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