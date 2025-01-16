Леонардо Ди Каприо оказывает поддержку жертвам пожаров в Лос-Анджелесе

Голливудские звезды объединились, чтобы поддержать тех, кто потерял кров и имущество в результате пожаров в Лос-Анджелесе.

Как сообщает Day.Az, Леонардо Ди Каприо сделал значительное пожертвование - 1 миллион долларов.

Средства направлены на помощь спасателям в борьбе с продолжающимися пожарами, а также пострадавшим от них. "Лесные пожары в Лос-Анджелесе разрушили наш город. Я выделяю 1 миллион долларов в рамках программы быстрого реагирования, чтобы поддержать как неотложные нужды, так и усилия по восстановлению после катастрофы", - заявил обладатель премии "Оскар".