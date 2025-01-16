https://news.day.az/showbiz/1723384.html Леонардо Ди Каприо оказывает поддержку жертвам пожаров в Лос-Анджелесе Голливудские звезды объединились, чтобы поддержать тех, кто потерял кров и имущество в результате пожаров в Лос-Анджелесе. Как сообщает Day.Az, Леонардо Ди Каприо сделал значительное пожертвование - 1 миллион долларов.
Леонардо Ди Каприо оказывает поддержку жертвам пожаров в Лос-Анджелесе
Голливудские звезды объединились, чтобы поддержать тех, кто потерял кров и имущество в результате пожаров в Лос-Анджелесе.
Как сообщает Day.Az, Леонардо Ди Каприо сделал значительное пожертвование - 1 миллион долларов.
Средства направлены на помощь спасателям в борьбе с продолжающимися пожарами, а также пострадавшим от них. "Лесные пожары в Лос-Анджелесе разрушили наш город. Я выделяю 1 миллион долларов в рамках программы быстрого реагирования, чтобы поддержать как неотложные нужды, так и усилия по восстановлению после катастрофы", - заявил обладатель премии "Оскар".
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