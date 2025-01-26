В интервью журналу Empire Magazine режиссер "Аватара" и "Титаника" Джеймс Кэмерон рассказал о том, чем удивит зрителя третий "Аватар" - последняя часть фантастической франшизы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам 70-летнего кинематографиста, его цель - не повторить то, что было сделано в двух предыдущих фильмах, а сделать смелый выбор.

"Если вы не делаете смелый выбор, вы тратите впустую время и деньги. Этого одного недостаточно для достижения успеха, но это необходимо. Каждый чертов раз приходится ломать стереотипы", - рассуждает он.

Кэмерон добавил, что зрителя ждут неожиданные, но оправданные повороты сюжета.

"Этот фильм разогреет зрителю кровь. Но что волнует меня как художника, которому недавно исполнилось 70 лет и который вроде как в ответ за все это, - не только возможность проделать это снова, но и вывести на новый уровень персонажей и интриги. Вы такого не видели в "Аватаре", - заверил он.