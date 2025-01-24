Брэда Питта обвинили в отсутствии номинации на «Оскар» у Анджелины Джоли
Актрису Анджелину Джоли могли не номинировать на "Оскар" из-за лояльности Американской киноакадемии к ее бывшему мужу Брэду Питту. Об этом сообщает портал Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Отсутствие номинации Джоли доказывает, что Голливуд поддерживает Питта. Никто не собирался выступать против него и голосовать за Анджелину, люди любят Брэда", - поделились инсайдеры.
Кроме того, источники в Голливуде заявили, что актриса впала в отчаяние из-за того, что ее возвращение в большое кино было проигнорировано.
"Анджелина хотела получить номинацию. Посмотрите, сколько промомероприятий она посетила. Она даже впервые за десять лет пришла на ток-шоу", - отметил собеседник издания.
Роль Джоли в драматическом фильме "Мария" была отмечена номинацией на "Золотой глобус", однако не принесла актрисе ни одной награды.
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