Queen вошла в число крупнейших британских налогоплательщиков

Газета The Times составила ежегодный рейтинг 100 крупнейших налогоплательщиков, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В этом году на первой строчке оказался миллиардер Кристофер Хон, основатель хедж-фонда The Children`s Investment Fund Management. В 2024 году сэр Кристофер заплатил в казну 339,5 миллиона фунтов.

Два предыдущих года во главе рейтинга был Алекс Герко, уроженец Москвы, выпускник МГУ, доктор математических наук и основатель трейдинговой компании XTX Markets. Однако, по итогам 2024 года, он занимает шестое место (202,2 миллиона фунтов налогов).

В топ-5 рейтинга также вошли Фред и Питер Даны, основатели букмекерской конторы Betfred (273,4 миллиона фунтов налогов); Дениз, Джон и Питер Коутс, совладельцы букмекера Bet365,- (265 миллиона фунтов); Стивен Рубин, глава Pentland Group, владеющей компаниями Speedo, Berghaus и Canterbury и мажоритарным пакетом акций в JD Sports,- (208,9 миллиона фунтов); Марк и Линди О'Хара, экс-владельцы Preqin - (204 миллиона фунтов).