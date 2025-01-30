Рианна готовится к суду

Барбадосская певица Рианна готовится посетить суд над своим партнером - американским рэпером A$AP Rocky (настоящее Раким Ателастон Майерс). Об этом сообщает TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Суд пройдет в Лос-Анджелесе (Калифорния, США) 29 января.

Источник, непосредственно знакомый с делом, сообщил, что планы могут измениться, однако Рианна планирует сидеть в зале вместе с "обычными" посетителями.

Звезда уже приняла участие в первых этапах судебного разбирательства - она, по данным источника, играла ключевую роль в процессе выбора жюри присяжных, поскольку потенциальных присяжных спрашивали, являются ли они поклонниками певицы или покупали товары ее бренда Fenty.