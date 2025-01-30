Американская актриса Шэрон Стоун оказалась родственницей короля Карла Великого (748-814). Об этом со ссылкой на шоу канала PBS "В поисках своих корней" пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Анализ показал, что Карл Великий - 38-й прадед 66-летней актрисы.

"Конечно, он один из самых важных людей в истории, и он, по сути, создал современную Европу, обладая железной волей", - сказал Стоун ведущий.

Актриса была ошеломлена открытием. Она также обнаружила, что ее прапрапрадед, Джордж Греггс, эмигрировал из Англии в Пенсильванию, чтобы работать шахтером.

Основатель империи Каролингов, "Отец Европы" Карл Великий после падения Римской империи объединил большую часть Западной и Центральной Европы.