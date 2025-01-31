Звезда сериала «Постучись в мою дверь» попробовала самый дорогой завтрак в России

Турецкая актриса и модель Ханде Эрчел попробовала самый дорогой завтрак в России. Соответствующую информацию приводит Super.ru в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Звезда сериала "Постучись в мою дверь" и ее коллега Барыш Ардуч прибыли в Москву на презентацию фильма "Оставь это ветру". Известно, что в столице они продегустировали "Завтрак бурлака" из ресторана "Белуга" стоимостью 77 тысяч рублей, в который в том числе вошли "жимчики" (драники), каленые яйца и чипсоны.

Отмечается, что знаменитости остались довольны предложенными блюдами. "Русская кухня в мой топ точно войдет", - заявил Ардуч.