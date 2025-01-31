Тейлор Свифт станет лицом премии «Грэмми»

Певица Тейлор Свифт будет ведущей на 67-й церемонии вручения премии "Грэмми". Об этом указано в сообщении Ассоциации звукозаписывающих компаний на странице в соцсети Х, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Тейлор Свифт присоединится к нам в это воскресенье в качестве ведущей на 67-й церемонии "Грэмми", - указано в сообщении.

Сама Свифт получила "Грэмми" в номинации "Альбом года", установив рекорд по числу наград в этой категории за всю историю премии в феврале 2024 года. Всего она была номинирована на эту награду семь раз.