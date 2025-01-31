Пи Дидди предъявили новое обвинительное заключение о торговле людьми

В новом обвинительном заключении против рэпера Пи Дидди (он же - Шон Комбс) содержится информация, подтверждающая обвинения в рэкете и торговле людьми с целью занятия проституцией. Об этом сообщает Newsweek, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно документам, следователи обвинили Комбса в торговле "по меньшей мере" тремя людьми в течение двух десятилетий. Их в документах называют "жертва 1", "жертва 2" и "жертва 3" соответственно.

Также в новом обвинении продлили срок действия заговора с целью рэкета с 2004 до 2024 года и расширили ряд других обвинений - в том числе были добавлены несколько актов насилия и инциденты с похищением людей.

17 сентября рэпера и продюсера Шона Комбса арестовали после того, как присяжные предъявили ему обвинения. Пи Дидди грозит наказание вплоть до пожизненного заключения и минимум 15 лет лишения свободы, если его признают виновным по трем пунктам обвинения: сговор с целью рэкета, торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации и перевозка людей для занятия проституцией.