«Баффи — истребительница вампиров» вернется на экраны

Слухи о перезагрузке культового сериала "Баффи - истребительница вампиров" получили неожиданное подтверждение. The Guardian сообщает, что стриминговый сервис Hulu близок к заказу пилотного эпизода, режиссером которого выступит оскароносная Хлоя Чжао, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сценарий для нового сериала напишут Нора и Лилла Цукерман, авторы сериала "Poker Face".

Ожидается возвращение Сары Мишель Геллар в роли Баффи. Исполнительным продюсером проекта станет Долли Партон, чья компания Sandollar продюсировала оригинальный сериал.

Год назад Партон подтвердила разработку перезагрузки, намекая на возвращение главной героини в обновленном формате.

В декабре звезда сериала "Баффи - истребительница вампиров" Сара Мишель Геллар намекнула на его продолжение во время шоу Дрю Бэрримор. 47-летняя актриса много лет отказывалась даже от теоретических размышлений о сиквеле, но затем сменила мнение.