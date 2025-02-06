Новый хоррор-фильм по Стивену Кингу получил небывало высокую оценку критиков

Новый хоррор-фильм по рассказу Стивена Кинга "Обезьяна" получил небывало высокую оценку критиков. На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes картина Оза (Осгуда) Перкинса ("Собиратель душ") получила 91% положительных рецензий, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

У "Собирателя душ" с Николасом Кейджем рейтинг составил 86%. "Обезьяну" хвалят за кровавые сцены, смелость и неожиданные комедийные ходы.

Хоррор рассказывает про двух братьев-близнецов (Тео Джеймс), которые находят на чердаке старую игрушечную обезьянку своего отца (Элайджа Вуд), после чего с ними начинают происходить ужасающие вещи.