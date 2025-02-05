Канье Уэст раскрыл свой диагноз

Скандальный американский рэпер Канье Уэст признался, что у него диагностировали аутизм. Об этом артист рассказал в новом выпуске подкаста The Download, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам музыканта, супруга Бьянка Цензори уговорила его обратиться к психиатру за консультацией, поскольку сомневалась в точности другого диагноза Канье - биполярного расстройства.

"Она сказала, что я не похож на человека с биполяркой. И мы выяснили, что на самом деле у меня аутизм", - объяснил Уэст.

Рэпер уточнил, что после постановки верного диагноза лучше понял собственное поведение. Так, Канье всегда поступает противоположным образом, если от него что-то требуют. "Например, я надеваю кепку в поддержку [президента США] Дональда Трампа. Мне говорят так не делать, отчего мое упрямство только растет. Это проблема", - подытожил артист.