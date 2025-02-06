https://news.day.az/showbiz/1728183.html Бойфренд Тейлор Свифт назвал блюдо певицы, которое его покорило Бойфренд Тейлор Свифт, спортсмен Трэвис Келси, назвал блюдо певицы, которое его покорило. Об этом сообщает NBC News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. На мероприятии в Новом Орлеане Трэвиса Келси, нападающего команды Kansas City Chiefs, попросили назвать лучшее блюдо, которое готовила для него его девушка. "Она настоящий повар.
Бойфренд Тейлор Свифт назвал блюдо певицы, которое его покорило
Бойфренд Тейлор Свифт, спортсмен Трэвис Келси, назвал блюдо певицы, которое его покорило. Об этом сообщает NBC News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
На мероприятии в Новом Орлеане Трэвиса Келси, нападающего команды Kansas City Chiefs, попросили назвать лучшее блюдо, которое готовила для него его девушка.
"Она настоящий повар. Ее поп-тарты восхитительны. Домашние поп-тарты, представляете? Они невероятны", - заявил Трэвис Келси.
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