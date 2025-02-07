Деми Мур высказалась об отношениях с тяжелобольным Брюсом Уиллисом

Американская актриса Деми Мур прокомментировала отношения с бывшим супругом Брюсом Уиллисом, назвав его частью своей семьи. Слова артистки приводит издание Variety, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В 2022 году у Уиллиса диагностировали лобно-височную деменцию и афазию. Несмотря на то что Брюс и Деми развелись в 2000 году, актеры сохранили теплые отношения и вместе воспитывали троих детей. "Мы всегда останемся семьей, просто в другой форме. Я рядом, потому что так поступают с людьми, которых любят", - объяснила Мур.

По словам актрисы, она каждую неделю навещает бывшего мужа, его жену и детей, чтобы вся семья ощущала поддержку друг друга. "Надеюсь, кого-то вдохновит то, что существует жизнь после развода. Есть способ остаться любящими разведенными родителями", - добавила Деми.