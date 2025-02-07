Звезда «Баффи — истребительницы вампиров» ответила на слухи о перезапуске сериала

Актриса Сара Мишель Геллар подтвердила слухи о перезапуске сериала "Баффи - истребительница вампиров". Пост об этом Геллар опубликовала в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам 47-летней Геллар, она никогда бы не согласилась на съемки в новом проекте, если бы не была уверена, что авторы "смогут сделать все правильно".

Сара Мишель Геллар призналась, что идея продолжения сериала возникла три года назад.

"Возможно, вы слышали некоторые новости на этой неделе, но понимаю, что вы ничего не слышали от меня. Три года назад мне позвонила моя дорогая подруга и наставница Гейл Берман. Она сказала, что хочет, чтобы я поговорила с Хлоей Чжао и услышала ее мнение о потенциальном возрождении "Баффи", - вспоминает актриса.

Геллар была потрясена тем, что режиссер "Земли кочевников" знает о ее существовании. Тогда актриса не была уверена, что проект получится.

Оригинальный сериал, основанный на одноименном фильме Джосса Уидона, вышедшем в 1992 году, рассказывает о девушке по имени Баффи Саммерс (Геллар), которая бок о бок с друзьями сражается со сверхъестественными существами.

Сериал выдержал семь сезонов - с 1997 по 2003 год. Гейл Берман была исполнительным продюсером как в "Баффи - истребительнице вампиров", так и в спин-оффе "Ангел".