Названа причина смерти режиссера Дэвида Линча

Режиссер и сценарист Дэвид Линч умер от внезапной остановки сердца. Об этом сообщает портал TMZ, получивший копию свидетельства о смерти, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В документе указано, что у кинодеятеля также развилась хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). Кроме того, врачи обратили внимание на обезвоживание организма.

Режиссер ушел из жизни 16 января в возрасте 78 лет. В августе 2024 года Линч сообщил о неизлечимой болезни: у него диагностировали эмфизему легких. "Теперь я прикован к дому, нравится мне это или нет. В моем сегодняшнем состоянии было бы очень плохо подхватить даже простуду", - рассказал он.

Дэвид Линч наиболее известен такими фильмами, как "Малхолланд-Драйв", "Синий бархат", "Человек-слон", "Шоссе в никуда", "Твин Пикс: Огонь, иди со мной".