Джессика Альба и Кэш Уоррен назвали причину развода

Актриса Джессика Альба подала документы в суд на развод с Кэшем Уорреном. Об этом сообщает PageSix, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

7 февраля адвокат актрисы передал в суд документы от ее имени. В качестве даты расставания оба супруга указали 27 декабря 2024 года. Инсайдер издания уточнил, что Джессика Альба и Кэш Уоррен в качестве причины развода указали "непримиримые разногласия", а также уточнил, что у пары не было брачного договора. Пара запросила совместную физическую и юридическую опеку над тремя детьми.

В конце декабря 2024 года впервые возникли слухи о разводе Джессики Альбы с мужем Кэшем Уорреном. Подписчики заметили, что у актрисы нет обручального кольца на пальце. А 16 января Джессика Альба официально объявила о разводе с мужем.

Актриса и кинопродюсер вместе с 2004 года, они познакомились на съемках "Фантастической четверки". У пары трое общих детей: 16-летняя Онор Мари, 13-летняя Хэвен Гарнер и 6-летний сын Хейс.