Джастин и Хейли Бибер мило отметили романтический праздник

Уже несколько недель многие замечают странности в поведении Джастина Бибера и уверяют, что в его отношениях с женой все не так гладко. На последних снимках, сделанных папарацци, певец выглядит очень уставшим и совершенно не обращает внимания на жену.

Еще большего распространения слухи достигли, когда Джастин начал избавляться от подписчиков в социальных сетях. Сначала он удалил из списка отца Хейли Стивена Болдуина, а затем и собственную жену, передает Day.Az со ссылкой на Starhit.

Правда, когда поклонники пары забили тревогу, Джастин стал оправдываться за случившееся. Он заявил, что не удалял Хейли из подписчиков, а сделали это за него другие люди. "Кто-то зашел в мой аккаунт и отписался от моей жены. Это фигня набирает обороты", - пожаловался певец.

Хейли тоже не спешит подтверждать теории хейтеров о разводе. В соцсетях она опубликовала фотографии, на которых показала, как отметила День всех влюбленных. И, судя по этим кадрам, ни о каком семейном кризисе не может быть и речи.

14 февраля Биберы решили провести в компании друг друга и устроили романтический вечер. Хейли выбрала довольно необычный образ - красные шорты, белый топ и черную шубу. Джастин же решил долго не думать и предстал перед возлюбленной с оголенным торсом - надел только галстук.