Эмма Стоун вышла в свет с набитыми попкорном карманами

Американская актриса Эмма Стоун вышла в свет в необычном наряде и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки приводит Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

36-летняя знаменитость посетила концерт SNL50: Anniversary Special, посвященный популярному шоу Saturday Night Live, вместе с супругом, комиком и сценаристом Дэйвом Маккэри. Так, звезда "Круэллы" выбрала для мероприятия красное платье люксового бренда Louis Vuitton, оформленное высоким разрезом спереди и карманами, которые были набиты попкорном. Кроме того, она держала в руках пакет с упомянутой закуской.

Также можно заметить, что стилисты предложили Стоун примерить открытые туфли в тон платья и серьги. Визажисты, в свою очередь, сделали макияж с акцентом на губы, нанеся на них красную помаду.