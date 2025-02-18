Кейт Уинслет готовится к режиссерскому дебюту

Актриса Кейт Уинслет выступит режиссером и продюсером фильма "Прощай, Джун" для Netflix. Об этом сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Картина станет режиссерским дебютом голливудской звезды. Она расскажет о "разобщенной группе братьев и сестер, которые собираются вместе при сложных обстоятельствах". Действие фильма будет происходить в современной Англии.

Уинслет также сыграет в картине главную роль. В каст также вошли Тони Коллетт ("Шестое чувство"), Джонни Флинн ("Одна жизнь"), Андреа Райзборо ("Обливион"), Тимоти Сполл ("Замок Бландингс") и Хелен Миррен ("Королева").

Сценарий к фильму написал 21-летний сын Уинслет Джо Алфи Уинслет Мендес. Съемки картины начнутся в Великобритании в конце 2025 года.