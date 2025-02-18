Бейонсе и Jay Z пожаловались на угрозы расправы

Американский рэпер Jay Z (настоящее имя - Шон Картер) заявил об угрозах в социальных сетях в адрес его супруги Бейонсе и самого артиста. Об этом музыкант сообщил в иске против юриста девушки, обвинившей его в изнасиловании. Информацию из судебных документов публикует издание The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В декабре 2024-го сообщалось, что рэперов P.Diddy и Jay Z заподозрили в надругательстве над несовершеннолетней девушкой на вечеринке MTV Video Music Awards в 2000 году. В феврале иск против Картера был отозван. Теперь артист обвинил адвоката истицы в нанесении ему морального ущерба.

В иске Jay Z заявляет, что публичные обвинения в его адрес спровоцировали волну ненависти в соцсетях. Так, по словам музыканта, комментаторы желали ему оказаться в тюрьме, а потом в аду.

"Меня называли сатанистом, террористом и монстром. Люди использовали слово "ниггер" и угрожали насилием мне и моей жене, включая угрозы лишить нас жизни", - сообщил Картер.