87-летний Джек Николсон появился на публике и восхитил пользователей сети

Американский актер, кинорежиссер и сценарист Джек Николсон появился на публике и восхитил внешностью пользователей сети. Соответствующий материал приводит Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

87-летний артист посетил съемки Saturday Night Live, посвященные 50-летию шоу. На размещенных кадрах он предстал в черном костюме, рубашке в тон и берете с логотипом бейсбольного клуба New York Yankees - буквами NY. В то же время гость передачи надел очки с фиолетовыми линзами и массивной черной оправой и продемонстрировал бороду и усы.

Читатели таблоида высказались об увиденном в комментариях. "Джек выглядит великолепно, особенно для своих 87 лет", "Он выглядит просто фантастически цветущим!", "Выглядит хорошо. Я и не думал, что ему 87. Ого!", "Выглядит потрясающе", - указали юзеры.