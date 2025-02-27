Легендарный голливудский актер и его жена найдены мертвыми
Актер, двукратный обладатель премии "Оскар" Джин Хэкмен и его жена, пианистка Бетси Аракава найдены мертвыми в своем доме в Санта-Фе,
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Santa Fe New Mexican.
Окружной шериф Адан Мендоса подтвердил, что в четверг, 27 февраля, после полуночи пара скончалась вместе со своей собакой.
Мендоса отметил, что криминальных признаков гибели Хэкмана и его супруги нет, причину их смерти он не назвал.
"Все, что я могу сказать, это то, что мы находимся в процессе предварительного расследования смерти и ждем одобрения ордера на обыск", - сказал он.
30 января февраля Хэкмену исполнилось 95 лет, его жене было 63 года. В браке они жили с 1991 года.
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