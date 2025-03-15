Звезда "Американского пирога" попала в тюрьму для нелегалов после ареста в США

Жасмин Муни, 35-летнюю актрису фильма "Американский пирог" и сериала "Я - зомби", заковали в кандалы и бросили в камеру сотрудники иммиграционной службы США. Ее обвиняют в том, что она пыталась въехать в США по аннулированной визе.

Как передает Day.Az, об этом пишет Daily Mail.

Канадская актриса, сыгравшая в 2009 году в одном из фильмов "Американский пирог", рассказала, что сотрудники иммиграционной и таможенной службы США заперли ее и заковали в цепи, когда она пыталась въехать в США из Мексики после того, как ее виза была аннулирована.

35-летняя Жасмин Муни утверждает, что ее держат в бесчеловечных условиях с момента задержания на пограничном переходе Сан-Исидро между Мексикой и Сан-Диего 3 марта.

"Каждый охранник, который меня видит, говорит: "Что ты здесь делаешь? Я не понимаю, ты же канадка. Как ты здесь оказалась?" - говорит Муни.

Она рассказала, что в ноябре 2024 года американские власти аннулировали ее рабочую визу, когда она пыталась выехать из Ванкувера в Лос-Анджелес , где она в то время жила и работала над созданием тонизирующего напитка, соучредителем которого она являлась.

Жасмин рассказала, что по совету своего адвоката в марте она отправилась на пограничный переход с новым предложением о работе и документами для подачи заявления на новую рабочую визу.

Однако пограничник сказал ей, что ей необходимо получить новую визу в консульстве США, и задержал ее. Офицер не разрешил ей вернуться в Мексику и вместо этого отправил ее в центр заключения Отай-Меса в Сан-Диего.

"Меня поместили в камеру, и мне пришлось спать на коврике без одеяла и без подушки", - рассказала актриса и бизнесвумен.

Муни затем перевели в учреждение в Аризоне. Она утверждала, что ее будили среди ночи и держали в цепях всю дорогу.

В иммиграционной службе США адвокатам Муни сообщили, что может быть до 60 различных причин для задержания путешественника, и что они относятся "ко всем с честностью, уважением и профессионализмом".