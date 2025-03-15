Тайна трагедии Джина Хэкмена: обнародованы результаты вскрытия его собаки

Обнародованы результаты вскрытия собаки, принадлежавшей голливудской звезде Джину Хэкмену и его жене Бетси Аракаве.

Как передает Day.Az, об этом пишет People со ссылкой на Службу по контролю за животными округа Санта-Фе (Нью-Мексико, США).

Кончина собаки Зинны породы келпи и выживание других двоих собак пары стали печальной деталью загадочной трагедии с супругами. Выдвигались версии, что семью могли отравить. Однако, по словам представителей службы, пса не стало из-за обезвоживания и голодания, а не в результате отравления.

Собаку нашли в переноске рядом с хозяйкой. При этом экспертиза допускает, что из-за частичной мумификации животного изменения в органах могут быть незаметны.

Никаких доказательств инфекционного заболевания, травмы или отравления у собаки обнаружено не было. Служба по контролю за животными округа Санта-Фе также отметила, что желудок Зинны был пуст, за исключением небольшого количества волос и желчи.

Пару обнаружили без признаков жизни в их доме в конце февраля. Вскрытие показало, что у Аракавы было редкое инфекционное заболевание - хантавирусный легочный синдром, которым можно заразиться при вдыхании пыли с частичками помета зараженных грызунов. Ее не стало первой.

Хэкмен страдал от заболевания сердца вкупе с истощением на фоне голода: у актера была тяжелая форма болезни Альцгеймера, и он не вполне осознавал окружающую действительность. Его кончина наступила примерно неделей позже.

Накануне стало известно, что Хэкмен не оставил детям ничего из многомиллионного состояния.

Ранее спасатели рассказали о трогательном проявлении верности собак Джина Хэкмена.