Гвинет Пэлтроу публично высмеяла Меган Маркл

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу публично высмеяла герцогиню Сассекскую Меган Маркл. Об этом сообщает издание The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Гвинет Пэлтроу опубликовала в Instagram видео, где показала, как готовит завтрак, состоящий из булочек, поджаренного бекона и яиц. Актриса предстала перед камерой в полосатой пижаме с распущенными волосами и без косметики.

Интернет-пользователи посчитали, что артистка высмеяла Меган Маркл, так как добавила в видео песню "This Will Be" от Натали Коул, которую использовала жена принца Гарри в качестве музыкального сопровождения для своего кулинарного шоу. Кроме того, Гвинет Пэлтроу снялась с кружкой с монограммой, похожей на ту, которую герцогиня показывала в программе.