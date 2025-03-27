Бен Аффлек впервые высказался о разводе с Джей Ло

Актер Бен Аффлек впервые высказался о расставании с певицей Дженнифер Лопес. Его слова приводит журнал GQ, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Он подчеркнул, что с большим уважением относится к бывшей супруге. "Правда гораздо более банальна, чем, вероятно, люди могли бы поверить. Нет никакого скандала, никакой мыльной оперы, никакой интриги", - сказал он о причинах разрыва отношений.

Аффлек отметил, что они с Лопес просто разобрались в своих отношениях так, "как мы все обычно делаем". "Причина, по которой я не хочу этим делиться, просто в некотором роде неловкая. Это ощущается чем-то очень уязвимым для меня", - добавил актер.