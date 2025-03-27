https://news.day.az/showbiz/1740014.html 43-летняя «ангел» Victoria's Secret показала редкое архивное фото с детьми "Ангел" Victoria's Secret, модель Алессандра Амбросио опубликовала архивное фото с детьми. Снимками она поделилась в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. 43-летняя модель показала редкое архивное фото с детьми в Центральном парке Нью-Йорка. Модель позировала в лонгсливе и распустила волосы.
43-летняя «ангел» Victoria's Secret показала редкое архивное фото с детьми
"Ангел" Victoria's Secret, модель Алессандра Амбросио опубликовала архивное фото с детьми. Снимками она поделилась в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
43-летняя модель показала редкое архивное фото с детьми в Центральном парке Нью-Йорка. Модель позировала в лонгсливе и распустила волосы. В кадре она обнимала детей - дочь Аню Луизу Амбросио-Мазур и сына Ноа Феникса Амбросио-Мазур.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре