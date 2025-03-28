43-летняя Жизель Бюндхен вышла на публику через месяц после родов

Модель Жизель Бюндхен появилась на публике в платье с разрезом через месяц после родов. Об этом сообщает Just Jared, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Жизель Бюндхен заметили на отдыхе в Майами вместе с Хоакимом Валенте. 43-летняя модель позировала в черном платье-комбинации с разрезом до бедра и глубоким декольте. Образ завершили украшения и солнцезащитные очки. Волосы она распустила и отказалась от макияжа.

5 февраля таблоид TMZ написал, что Жизель Бюндхен стала матерью в третий раз. Дату и место рождения ребенка инсайдер издания не назвал. Супермодель также официально не комментировала новость.