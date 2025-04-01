Австралийского телеведущего взбесила выходка мошенников

Известный австралийский теле- и радиоведущий, журналист и спортивный комментатор Эдди Макгуайр предупредил о наживающихся на его имени мошенниках. Он признался, что испытал отвращение, когда узнал о выходке злоумышленников.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Daily Mail.

Сообщается, что на видеохостинге YouTubе распространился рекламный ролик, где мошенники, используя имя Макгуайра, предлагают легкий и быстрый способ заработка. В ролике, в котором злоумышленники с помощью нейросети создали реалистичное видеоизображение ведущего, утверждается, что пользователи смогут получать по одной тысяче долларов в день.

Макгуайр заверил, что никогда не снимался в подобной рекламе, а также раскритиковал мошенников. "Ужасные люди, которые пытаются украсть мою личность и охотятся на ничего не подозревающих жертв. Это позорно и отвратительно", - возмутился журналист.