Стало известно, почему Жизель Бюндхен не сможет посетить Met Gala 2025

Модель Жизель Бюндхен решила отказаться от участия в Met Gala 2025 из-за ребенка. Об этом сообщает PageSix, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Бюндхен никогда не планировала идти на Met Gala в этом году. Жизель наслаждается материнством и выглядит очень счастливой и довольной", - сообщил инсайдер.

5 февраля таблоид TMZ сообщил, что Жизель Бюндхен стала матерью в третий раз. Дату и место рождения ребенка инсайдер издания не назвал. Супермодель также официально не комментировала новость.