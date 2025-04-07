https://news.day.az/showbiz/1742443.html Стало известно, почему Жизель Бюндхен не сможет посетить Met Gala 2025 Модель Жизель Бюндхен решила отказаться от участия в Met Gala 2025 из-за ребенка. Об этом сообщает PageSix, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "Бюндхен никогда не планировала идти на Met Gala в этом году. Жизель наслаждается материнством и выглядит очень счастливой и довольной", - сообщил инсайдер.
Стало известно, почему Жизель Бюндхен не сможет посетить Met Gala 2025
Модель Жизель Бюндхен решила отказаться от участия в Met Gala 2025 из-за ребенка. Об этом сообщает PageSix, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Бюндхен никогда не планировала идти на Met Gala в этом году. Жизель наслаждается материнством и выглядит очень счастливой и довольной", - сообщил инсайдер.
5 февраля таблоид TMZ сообщил, что Жизель Бюндхен стала матерью в третий раз. Дату и место рождения ребенка инсайдер издания не назвал. Супермодель также официально не комментировала новость.
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