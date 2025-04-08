Раскрыт список гостей предстоящего бала Met Gala
Журналисты Page Six раскрыли список гостей предстоящего бала Met Gala. Соответствующий материал появился на сайте издания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Согласно информации, журналистка и главный редактор американского журнала Vogue Анна Винтур пригласила на выставку певицу Шакиру, поп-исполнительницу Мэри Джей Блайдж, рэперш Lizzo и Doechii, а также моделей Амелию Грэй и Эшли Грэм. Кроме того, в списке оказалось много спортсменов, в частности 23-летняя баскетболистка Пейдж Бейкерс.
Отмечается, что Винтур отправила приглашение звезде скандального фильма "Белоснежка", актрисе Рэйчел Зеглер. Однако представитель знаменитости заявил, что она будет отсутствовать на мероприятии из-за репетиций мюзикла "Эвита".
Ранее сообщалось, что бал Met Gala 2025 получил название Superfine: Tailoring Black Style. Выставка будет посвящена нарядам, которые носили чернокожие мужчины в начале XVIII века. Председателями станут рэпер A$AP Rocky, певец Фаррелл Уильямс, автогонщик Льюис Хэмилтон, актер Колман Доминго и баскетболист Леброн Джеймс.
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