https://news.day.az/showbiz/1742972.html Николь Кидман засняли с новым имиджем - ФОТО Голливудская актриса Николь Кидман появилась на публике в кружевном платье с новым имиджем. Фото опубликованы на сайте Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Папарацци засняли 57-летнюю Николь Кидман на съемочной площадке сериала "У Марго проблемы с деньгами" в Лос-Анджелесе.
Николь Кидман засняли с новым имиджем - ФОТО
Голливудская актриса Николь Кидман появилась на публике в кружевном платье с новым имиджем. Фото опубликованы на сайте Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Папарацци засняли 57-летнюю Николь Кидман на съемочной площадке сериала "У Марго проблемы с деньгами" в Лос-Анджелесе. Актриса была запечатлена с рыжими волосами, часть которых убрана в хвосты. Артистке также сделали макияж с черными стрелками и блеском для губ. Знаменитость была одета в синее кружевное платье, красные сетчатые колготки и кожаные ботинки на шнуровке.
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