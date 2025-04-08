Николь Кидман засняли с новым имиджем

Голливудская актриса Николь Кидман появилась на публике в кружевном платье с новым имиджем. Фото опубликованы на сайте Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Папарацци засняли 57-летнюю Николь Кидман на съемочной площадке сериала "У Марго проблемы с деньгами" в Лос-Анджелесе. Актриса была запечатлена с рыжими волосами, часть которых убрана в хвосты. Артистке также сделали макияж с черными стрелками и блеском для губ. Знаменитость была одета в синее кружевное платье, красные сетчатые колготки и кожаные ботинки на шнуровке.