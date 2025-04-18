Джастин Бибер отреагировал на слухи о многомиллионных долгах

Представитель Джастина Бибера прокомментировал слухи о многомиллионных долгах певца. Его слова приводит издание Us Weekly, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Это просто кликбейтная глупость, основанная на неназванных - и явно плохо информированных - "источниках", разочарованных тем, что они больше не работают с Джастином. Пока он прокладывает свой собственный путь вперед, эти ненужные истории и неточные предположения будут продолжаться. Но они не помешают ему оставаться на правильному пути", - заявил представитель артиста.

16 апреля бывший сотрудник Джастина Бибера в разговоре с журналистами The Hollywood Reporter сообщил, что у певца образовался долг в $20 миллионов после того, как артист отменил свой тур "Justice World Tour" из-за проблем со здоровьем. Первоначально тур планировался в 2020 году, но он был отложен из-за пандемии, а затем снова отменен в 2022 году после того, как у Бибера диагностировали синдром Рамсея Ханта, вызывающий паралич лицевого нерва. В марте 2023 года артист перенес оставшуюся часть тура на неопределенный срок.