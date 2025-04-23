Джастин Бибер связался с сектой и сделал пастора своим партнером

Бывший менеджер и креативный директор бренда JB Drew House певца Джастина Бибера Райан Гуд рассказал о пугающих отношениях артиста с пастором церкви, в которую они оба ходили. Его слова передает портал TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Гуд заявил, что Бибер перестал с ним общаться и много времени проводит в компании пастора Джуды Смита, основателя религиозного сообщества Churchome. Дошло до того, что Бибер включил пастора в состав совета директоров своего модного бренда.

По словам Гуда, организация пастора представляет собой культ для обеспеченных и знаменитых прихожан, а сам пастор делает все, чтобы отдалить Джастина от его прежнего окружения. Так, Бибер не общался больше года со своим бывшим менеджером после того, как тот решил покинуть церковь священника.