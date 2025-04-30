https://news.day.az/showbiz/1749034.html Появились фото похудевшего Леонардо Ди Каприо - ФОТО Появились фото американского актера Леонардо Ди Каприо после похудения. Материал приводит Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Папарацци сняли 50-летнего артиста во время отдыха на Ибице.
Появились фото похудевшего Леонардо Ди Каприо - ФОТО
Появились фото американского актера Леонардо Ди Каприо после похудения. Материал приводит Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Папарацци сняли 50-летнего артиста во время отдыха на Ибице. Он предстал перед камерами в бейсболке, черной толстовке с надетым на голову капюшоном, белой футболке и брюках, продемонстрировав постройневшую фигуру.
Отмечается, что компанию голливудской звезде составили его друзья и 26-летняя возлюбленная - итальянская модель Виттория Черетти. Вместе они посетили прибрежный ресторан Casa Jondal.
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