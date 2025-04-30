Блейк Лайвли вышла на публику с «куском пиццы» стоимостью почти $6 тысяч

Голливудская актриса Блейк Лайвли появилась на публике с сумкой в виде куска пиццы стоимостью почти $6 тысяч. Об этом сообщает издание Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Блейк Лайвли заметили 29 апреля в Нью-Йорке. Актриса была сфотографирована с клатчем в виде куска пиццы "Пепперони" от бренда Judith Leiber, которая украшена стразами. Стоимость изделия составляет $5700 (465 698 рублей. - прим. ред.). Артистка также надела черный жилет, широкие брюки, блестящие туфли на каблуках, кольца, множество браслетов и серьги. Знаменитости уложили волосы в локоны и сделали макияж в естественном стиле.

27 апреля Блейк Лайвли и ее муж Райан Рейнольдс появились на специальном показе фильма "Еще одна простая просьба", который прошел в Нью-Йорке. Спустя несколько часов в соцсетях начали обсуждать неопрятный внешний вид актрисы. Поклонники заметили, что под подмышками артистки были белые пятна пота.

"Как это развидеть?", "Это отвратительно. Обычно Блейк выглядит безупречно", "Неудачный образ", - написали интернет-пользователи.