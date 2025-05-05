Наоми Кэмпбелл со скандалом отстранили от участия в Met Gala

Супермодель 1990-х Наоми Кэмпбелл со скандалом отстранили от участия в бале Met Gala, который ежегодно проходит в Институте костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке. Об этом сообщает издание The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инсайдер из окружения звезд заявил, что в сентябре прошлого года Наоми Кэмпбелл поссорилась с главным редактором американского журнала Vogue Анной Винтур, которая занимается организацией Met Gala. Супермодель опоздала на церемонию вручения премии Harlem's Fashion Row, где была удостоена награды в категории "Икона моды". Вручать приз манекенщице должна была Анна Винтур, однако она отказалась ждать победительницу и покинула сцену. В итоге главный редактор журнала Harper's Bazaar Самира Наср вручила награду Наоми Кэмпбелл.

"Это была не моя идея, чтобы награду вручала та другая леди. Я бы предпочла эту", - заявила тогда модель со сцены.

Собеседник The Sun утверждает, что после этого Анна Винтур больше не будет приглашать манекенщицу на бал.

"Наоми выстрелила себе в ногу. Вы не можете бросить тень на королеву моды и ждать, что пройдете по ее красной ковровой дорожке. Анна не забывает и не прощает. Это не случайно. Если Анна хочет, чтобы вы ушли, вы уходите. Вот так просто", - сказал инсайдер.