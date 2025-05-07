Джиджи Хадид об отношениях с Брэдли Купером

Супермодель Джиджи Хадид впервые за долгое время высказалась об отношениях с актером Брэдли Купером. Слова манекенщицы приводит издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Джиджи Хадид посетила бал Met Gala, который прошел 5 мая в Нью-Йорке. На мероприятии супермодель дала мини-интервью блогерше Эмме Чемберлен. Ведущая поинтересовалась, чем занималась манекенщица за несколько часов до прибытия на Met Gala. Джиджи Хадид призналась, что проводила время со своим возлюбленным.

"Я проснулась, я была со своим мужчиной. У нас было расслабленное утро, наполненное смехом", - сказала модель.

В конце апреля Джиджи Хадид и Брэдли Купера засняли, когда те направлялись на празднование дня рождения супермодели в отеле Le Chalet в Нью-Йорке. Звезда подиумов появилась на публике с кольцом на безымянном пальце, после чего в сети заподозрили, что актер сделал ей предложение руки и сердца. Сама пара пока не комментировала слухи.