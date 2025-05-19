Звезда реалити-шоу рассказал о своем здоровье после операции по удалению опухоли

Известный медиум и звезда реалити-шоу "Жизнь после смерти с Тайлером Генри" Тайлер Генри заявил, что перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли головного мозга.

Как передает Day.Az, о своем состоянии он рассказал в Instagram.

Генри сообщил, что хорошо перенес хирургическое вмешательство.

"Операция на мозге прошла успешно! Прогноз отличный, невероятный медицинский персонал, и я очень благодарен, что рядом моя семья", - отметил он.

Также он рассказал, что уже не первый раз переносит подобную операцию, и в шутку подчеркнул, что удалили именно опухоль, а не мозг. По словам Генри, ближайший месяц он будет соблюдать постельный режим, но скоро планирует вернуться к работе.