Билли Джоэл рассказал о попытке самоубийства

Американский музыкант Билли Джоэл пытался покончить с собой после того, как вступил в романтические отношения с женой своего лучшего друга. В этом он признался в фильме And So It Goes.

Как передает Day.Az, об этом сообщил The Rolling Stone.

Джоэл рассказал, что совершил две попытки, в результате одной из которых он оказался в коме. В тот момент артисту было около 20 лет. Он поселился у своего друга Джона Смолла и через некоторое время влюбился в его супругу Элизабет.

Билли и Элизабет проводили "много времени вместе", и у них завязался "медленно развивающийся" роман. В конце концов Джоэл признался Смоллу, хотя последнего связывал с Элизабет не только брат, но и маленький сын.

"Я чувствовал себя очень, очень виноватым из‑за этого. У них был ребенок. Я чувствовал себя разлучником. Я был просто влюблен в женщину, и мне дали в нос, чего я и заслуживал", - вспомнил музыкант.

Случившееся привело к концу дружбы Джоэла и Смолла, а также к распаду их дуэта Atilla.

Кроме того, Джоэл оказался на улице. "Мне негде было жить. Я спал в прачечных и был в депрессии, думаю, в той степени, что почти сошел с ума", - поделился певец. В этот момент Джоэл решил, что больше не хочет жить.

После первой неудавшейся попытки артист пообещал себе сделать все "правильно" во второй раз. Но о еще одной попытке узнал Смолл. Он вовремя отвел Джоэла в больницу. "Хотя наша дружба рушилась, Джон спас мне жизнь", - рассказал Джоэл.

В документальной ленте Смолл признался, что в конце концов простил друга. "Почему Билли так тяжело все воспринял, так это потому, что он сильно меня любил, и его убивало то, что он причинил мне такую боль", - отметил он.

Элизабет в конечном итоге рассталась со Смоллом и воссоединилась с Джоэлом. Она вышла за него замуж, брак продлился с 1973 по 1982 год.