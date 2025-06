https://news.day.az/showbiz/1758694.html

Билли Джоэл рассказал о попытке самоубийства

Американский музыкант Билли Джоэл пытался покончить с собой после того, как вступил в романтические отношения с женой своего лучшего друга. В этом он признался в фильме And So It Goes. Как передает Day.Az, об этом сообщил The Rolling Stone. Джоэл рассказал, что совершил две попытки, в результате одной из которых он оказался в коме.