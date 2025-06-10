Жена Брюса Уиллиса раскрыла, как актер скрывал симптомы болезни на съемках

Модель и актриса Эмма Хеминг-Уиллис рассказала, что ее муж, актер Брюс Уиллис, скрывал симптомы своей болезни на съемках.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание The Daily Beast.

Эмма Хеминг-Уиллис в своей книге "Неожиданный путь" написала, что у Брюса Уиллиса были сотрудники, которые подавали ему реплики через скрытый динамик в ухе. По словам актрисы, режиссеры также сокращали диалоги ее супруга. Благодаря этим тактикам артист смог завершить работу в проектах "Миссия ассасина" и "Детектив Найт".

В феврале 2023-го семья Брюса Уиллиса сообщила, что у актера развилась лобно-височная деменция. Эта болезнь приводит к постепенной потере когнитивных способностей.