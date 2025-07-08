Джулия Робертс показала редкие кадры с мужем в честь 23-летия брака

Актриса Джулия Робертс показала редкие кадры с мужем Дэниелом Модером в честь 23-летия брака.

Как передает Day.Az, об этом сообщает PageSix.

Джулия Робертс опубликовала фото из похода в горы. Пара решила отпраздновать годовщину вдвоем.

"23 года - это серебро... вот оно, в моей ложке с гравировкой! Веселье продолжается", - написала Робертс.

Джулия Робертс замужем за кинооператором Дэниелом Модером. Пара познакомилась в 2000 году на съемках фильма "Мексиканец". Модер тогда состоял в браке с визажистом Верой Стеймберг, и женщина долгое время не соглашалась на развод. Она заявляла в интервью прессе, что не хочет отдавать своего супруга этой "похитительнице чужих мужей". Однако в итоге визажист подписала необходимые документы, и в 2002 году Робертс официально зарегистрировала отношения с возлюбленным.

У супругов трое детей: 19-летние двойняшки Хэзел Патриша и Финнеас Уолтер и 17-летний сын Генри Дэниел.

Актриса считает свой брак с Модером успешным и крепким. По мнению звезды, им удается сохранять искру в отношениях благодаря поцелуям, и это подтверждают больше 20 лет совместной жизни.