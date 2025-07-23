Внешность 44-летней Кристины Агилеры на показе мюзикла напугала фанатов

Американская певица Кристина Агилера пришла на показ мюзикла "Бурлеск" в Лондоне и напугала фанатов.

Как передает Day.Az, соответствующие фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

44-летняя поп-исполнительница вышла в свет в облегающем зеленом платье, верх которого состоял из корсета со шнуровкой спереди и юбки с оборками. Кроме того, знаменитость подобрала к своему наряду кожаные сапоги с высоким голенищем и сделала макияж с акцентом на черную помаду.

Читатели портала удивились внешности знаменитости и стали ее обсуждать в комментариях под материалом. "Зашла слишком далеко. Эти звезды никогда не знают, когда остановиться после похудения", "Она потеряла свое былое великолепие", "Не всякая потеря веса является улучшением", "Этот макияж ужасен", "44 года, и она все еще чувствует себя некомфортно в собственной шкуре. От нее исходят ненависть к себе", "Она выглядит нездоровой", - высказывались они.