Эмма Стоун вышла на публику в серебряном платье

Актриса Эмма Стоун пришла на премьеру в рамках Венецианского кинофестиваля.

Как передает Day.Az, об этом сообщает People.

Эмма Стоун посетила премьеру нового фильма режиссера Йоргоса Лантимоса "Бугония". Для выхода на публику она предпочла серебряное платье с глубоким декольте и двойной юбкой.

Волосы ей уложили мягкими прядями и сделали легкий макияж с розовыми тенями.