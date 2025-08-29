https://news.day.az/showbiz/1776913.html Эмма Стоун вышла на публику в серебряном платье Актриса Эмма Стоун пришла на премьеру в рамках Венецианского кинофестиваля. Как передает Day.Az, об этом сообщает People. Эмма Стоун посетила премьеру нового фильма режиссера Йоргоса Лантимоса "Бугония". Для выхода на публику она предпочла серебряное платье с глубоким декольте и двойной юбкой.
