Скарлетт Йоханссон заподозрили в приеме «Оземпика»

Пользователи сети заподозрили американскую актрису Скарлетт Йоханссон в приеме препарата "Оземпик", который применяется для лечения диабета. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

40-летняя знаменитость посетила красную дорожку 26-го ежегодного кинофестиваля в Ньюпорт-Бич, Калифорния, США. Для выхода в свет звезда кинофраншизы Marvel выбрала черное мини-платье с открытыми плечами, оформленное пуговицами в виде серебряных цветов. Кроме того, она подобрала к наряду остроносые лакированные туфли и сделала макияж в нейтральных тонах.

Читатели портала удивились внешности Йоханссон и принялись обсуждать ее в комментариях под материалом. ""Оземпиковое" лицо", "Ее ноги стали очень худыми", "Она выглядит совсем по-другому. Необязательно в худшую сторону, просто она совсем не такая, как на снимке, который я видела год назад", "Она похудела?", "Она выглядела лучше, когда весила на семь килограммов больше", "Здесь она смотрится чудесно", - высказывались они.