51-летний Леонардо Ди Каприо вернулся к имиджу героя «Титаника»

Американский актер Леонардо Ди Каприо вернулся к имиджу сыгранного им в фильме "Титаник" Джека Доусона.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, соответствующий материал приводит Daily Mail.

51-летнего артиста запечатлели, когда он покидал кинотеатр Village East by Angelika в Нью-Йорке после показа ленты "Битва за битвой", где исполнил главную роль. Он предстал перед камерами в монохромном черном наряде, который состоял из футболки, кофты на молнии, пальто ниже колена и брюк.

Также Ди Каприо надел лакированные туфли и продемонстрировал гладко уложенные назад волосы более светлого, чем ранее, оттенка.