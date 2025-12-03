https://news.day.az/showbiz/1799407.html 51-летний Леонардо Ди Каприо вернулся к имиджу героя «Титаника» Американский актер Леонардо Ди Каприо вернулся к имиджу сыгранного им в фильме "Титаник" Джека Доусона. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, соответствующий материал приводит Daily Mail.
Американский актер Леонардо Ди Каприо вернулся к имиджу сыгранного им в фильме "Титаник" Джека Доусона.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, соответствующий материал приводит Daily Mail.
51-летнего артиста запечатлели, когда он покидал кинотеатр Village East by Angelika в Нью-Йорке после показа ленты "Битва за битвой", где исполнил главную роль. Он предстал перед камерами в монохромном черном наряде, который состоял из футболки, кофты на молнии, пальто ниже колена и брюк.
Также Ди Каприо надел лакированные туфли и продемонстрировал гладко уложенные назад волосы более светлого, чем ранее, оттенка.
