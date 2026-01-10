Известный турецкий актер Джан Яман задержан.

Как сообщает Day.Az, об этом пишут турецкие СМИ.

По утверждениям, Яман был задержан в рамках расследования по делу о наркотиках, проводимого Стамбульской прокуратурой.

Отметим, что официального заявления о задержании актера пока не поступало.

Добавим, что в рамках операции также были задержаны и другие известные лица, в том числе Джерен Алпер, Селен Гёргюзель, Айше Саглам и Нилюфер Батур Токгёз.