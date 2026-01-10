https://news.day.az/showbiz/1808481.html Известный турецкий актер Джан Яман задержан Известный турецкий актер Джан Яман задержан. Как сообщает Day.Az, об этом пишут турецкие СМИ. По утверждениям, Яман был задержан в рамках расследования по делу о наркотиках, проводимого Стамбульской прокуратурой. Отметим, что официального заявления о задержании актера пока не поступало.
Как сообщает Day.Az, об этом пишут турецкие СМИ.
По утверждениям, Яман был задержан в рамках расследования по делу о наркотиках, проводимого Стамбульской прокуратурой.
Отметим, что официального заявления о задержании актера пока не поступало.
Добавим, что в рамках операции также были задержаны и другие известные лица, в том числе Джерен Алпер, Селен Гёргюзель, Айше Саглам и Нилюфер Батур Токгёз.
