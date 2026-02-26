https://news.day.az/showbiz/1818511.html Названа причина смерти актера «Бригады» Инсульт стал причиной смерти актера театра и кино Владимира Довжика, известного по сериалам "Склифосовский", "Бригада" и "Интерны". Об этом сообщил ТАСС источник из близкого окружения артиста, передает Day.Az. Довжик умер 24 февраля в возрасте 57 лет. "Это случилось из-за инсульта", - сказала собеседница агентства.
