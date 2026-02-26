Названа причина смерти актера «Бригады»

Инсульт стал причиной смерти актера театра и кино Владимира Довжика, известного по сериалам "Склифосовский", "Бригада" и "Интерны". Об этом сообщил ТАСС источник из близкого окружения артиста, передает Day.Az.

Довжик умер 24 февраля в возрасте 57 лет.

"Это случилось из-за инсульта", - сказала собеседница агентства.